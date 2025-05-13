Fitch'ten ABD-Çin tarifeleriyle ilgili açıklama!

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ile Çin'in, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, anlaşmanın dünyanın en büyük iki ekonomisini ciddi şekilde sekteye uğratacak bir çöküşü önleme isteğine işaret ettiği belirtildi.

Fitch'in geçen ay yüksek gümrük vergileri dolayısıyla ABD-Çin ticaret akışına darbe vurulması ihtimalinin ardından 2025 küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüğü hatırlatılan açıklamada, varılan anlaşma sonucunda ABD'nin yürürlükteki ortalama tarife oranının yüzde 23'ten yüzde 13'e düştüğü kaydedildi.

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Açıklamada, bunun küresel büyümeye daha küçük bir darbe anlamına geldiği vurgulanarak, yine de yürürlükteki oranın geçen yılki yüzde 2,3 seviyesinin çok üzerinde olacağı aktarıldı.

"TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAHA FAZLA KESİNTİ YAŞANMASI OLASI"

ABD-Çin anlaşmasının, halihazırda somut ekonomik etkisi olan ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekilen açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in anlaşmanın ülkenin Çin ithalatına olan bağımlılığını azaltacağı "stratejik ihtiyaçlar için ekonomik ayrışma" sürecini devam ettirdiği ancak "genel ayrışmanın" ABD politikası olmadığına yönelik sözleri anımsatıldı.