Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings idari direktörü Edward Parker, Londra'da gerçekleştirilen bir konferansta baz etkisini işaret ederek "Türkiye'de enflasyondaki düşüşün hızlanmasını bekliyoruz" dedi. Bloomberg HT'nin haberine göre cari açıktaki düşüşün altın çizerek Türkiye'de geçen yazdan bu yana gelişmelerin "dikkat çekici" olduğunu belirten Parker, buna karşın Fitch'in pozitif görünüme geçmek için çok daha fazla ilerleme görmesi gerektiğini ifade etti.

İKİ KADEME ALTINDA DURUYOR

Parker, Türkiye'nin toplam borç stokunun GSYİH'ye oranının düşük kalmasını beklediğini söyledi. Merkez Bankası'nın kredibiletisinin "zayıf" olduğunu söyleyen Fitch idari direktörü, yeni politika hatalarının ihtimal dışı bırakılamayacağını sözlerine ekledi. Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu Mayıs'ta yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altı olan BB'de teyit etmişti. Görünüm ise negatif.

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