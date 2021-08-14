Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiyenin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti. 2022 beklentisi yüzde 3.5 oldu.

Kuruluşun yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16.9 oldu. Yapılan açıklamada ''Olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16.9'a gerilemesini bekliyoruz'' denildi. 2022 yılı için ortalama enflasyon tahmini yüzde 14.6 oldu.