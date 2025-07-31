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        FKÖ'den ABD açıklaması

        Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ABD'nin Filistin yönetimi ve FKÖ üyelerine yönelik vize yaptırımının, açıkça İsrail yanlısı olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:54
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        FKÖ'den ABD açıklaması
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        Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin yönetimi ve FKÖ üyeleri hakkındaki vize yaptırımının, "açıkça İsrail yanlısı bir karar" olduğunu belirtti.

        FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının bu kararının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 660 günden fazladır yürüttüğü soykırıma ortaklığın bir uzantısı olduğunu ifade etti.

        ABD'yi İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarını desteklemekle itham eden Ebu Yusuf, şunları söyledi:

        "Bu yaptırımlar, İsrail’in işgalini ve soykırımını desteklemek amacıyla uygulanmış olup, aynı zamanda New York Konferansı’nda bir grup ülkenin Filistin’i tanıma yönünde sergilediği olumlu tutumun ardından uluslararası alanda giderek önem kazanan Filistin meselesini ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir."

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        FKÖ yetkilisi, bu kararın "İsrail işgaline ve Gazze Şeridi'nde devam eden soykırıma açık bir destek ve taraftarlık" anlamına geldiğini vurguladı.

        Ebu Yusuf, yaptırımların aynı zamanda Filistin’in diplomatik temsiline darbe vurma girişimi olduğunu vurgulayarak "Bu karar, İsrail işgaline açık bir destektir." ifadelerini kullandı.

        ABD'den Filistinli yetkililere vize yaptırımı kararı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, "bölgedeki barışı tehlikeye attığı" gerekçesiyle bazı Filistinli yetkilileri yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize verilmeyeceğini açıklamıştı.

        Bakanlığın Kongre'ye gönderdiği bildirimde, FKÖ ve Filistin yönetiminin, 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı ileri sürülmüştü.

        Bakanlık, Filistinli yetkililerin bölgesel barışı tehlikeye soktuğunu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kurumlar aracılığıyla İsrail ile yaşanan çatışmayı uluslararası boyuta taşımaya çalıştığını ve "terörü desteklediklerini" öne sürerek yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

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