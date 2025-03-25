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        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor, 5 gün etkili olacak!

        Meteoroloji'den yapılan son dakika hava tahmini açıklamasına göre cuma gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Açıklamada yağışın salı gününe kadar etkili olacağı ve salı günü neredeyse tüm yurtta beklendiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:30
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre Ramazan Bayramı'nda birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

        İşte Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava tahmini

        Buna göre ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının; hafta sonu iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

        Cuma gününden itibaren de İstanbul dahil Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

        Pazartesi ve salı ise yağışın devam edeceği, salı günü Doğu Karadeniz dışında yağmurun tüm bölgelerde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

        Fotoğraflar: AA

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