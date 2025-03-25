Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre Ramazan Bayramı'nda birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava tahmini

Buna göre ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının; hafta sonu iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

📆24 Mart 2025 Pazartesi

⚠️Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı!

❄Zirai Don Uyarısı

🌡️Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/XRPpMVMfVp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 24, 2025

Cuma gününden itibaren de İstanbul dahil Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi ve salı ise yağışın devam edeceği, salı günü Doğu Karadeniz dışında yağmurun tüm bölgelerde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Fotoğraflar: AA