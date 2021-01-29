Nevşehir Belediye Başkanı'ndan istifa kararı 0:00 / 0:00

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den ve belediye başkanlığından ayrılma kararı aldı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Nevşehir Belediye Başkanı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" dedi.

Siyasete devam edeceğini söyleyen Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuştu.