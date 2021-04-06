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Floyd davasında o emniyet müdürü ifade verdi: Chauvin, gözaltı kurallarını ihlal etti!

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin'in cinayetle suçlandığı davanın 6. gününde tanık olarak dinlenen Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo, Chauvin'in gözaltına alma kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

SON DAKİKA: Floyd davasında o emniyet müdürü ifade verdi: Chauvin, gözaltı kurallarını ihlal etti! - Haberler
Floyd davasında o emniyet müdürü ifade verdi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis memuru Derek Chauvin'in cinayetle yargılandığı dava sürüyor.

Davanın 6. gününde ifade veren Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo, Chauvin'in Floyd'un boynuna dizini bastırmasını, "Eğitimimizin bir parçası değil ve kesinlikle etik değil" şeklinde nitelendirdi.

Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına aldığı sırada kullandığı gücün, gözaltına alma politikasını ihlal ettiğini ve kurallara uymadığını dile getirdi.

"Bunun uygun güç kullanımı olduğuna katılmıyorum" diyen Arradondo, polislerin insanlara onurlu davranmak için eğitildiklerini ve "yaşamın kutsallığını" sürdürmeye yemin ettiklerini söyledi.

Chauvin'in güç kullanımının "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Arradondo, "Dizin yüzüstü, kelepçeli halde olan bir kişiye süresiz bir şekilde bastırılması eğitimimize aykırı" ifadelerini kullandı.

Minneapolis Emniyet Müdürü Arradondo, Floyd'un ölümünün ardından Chauvin ve olay yerinde bulunan diğer 3 polisi görevden almıştı. 1989 yılında polis teşkilatına giren Arradondo, 2017'de Minneapolis'in Afrika kökenli ilk emniyet müdürü olmuştu.

DİĞER POLİSLER AYRI AYRI YARGILANACAK

Chauvin, 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanırken, Floyd cinayetine karışan diğer 3 polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin’e kıyasla daha hafif suçlamayla ayrı ayrı yargılanacak.

Chauvin'e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

DÜNYA ÇAPINDA PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından önce olayın gerçekleştiği Minneapolis kentinde başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti.

Avrupa'da ve ABD’de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ile tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı.

Chauvin'in yargılandığı davanın en az 1 ay sürmesi bekleniyor.

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