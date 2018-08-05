Fluminense - Bahia maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A maçında Fluminense ile Bahia, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. Fluminense 21 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Bahia 17 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 581 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fluminense kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Bahia sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Fluminense son hafta oynanan Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Bahia ise Sao Paulo karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fluminense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fluminense, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Bahia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bahia, 1 gol atarken 11 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ