Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım Türkiye otomotiv pazarında, yıl başından beri süren rekor trendi Ekim ayında da devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında toplam pazar geçen yıla göre yüzde 63.7 oranında büyüdü ve 958 bin 942 adede yükseldi. Böylece, yılın ilk 10 ayında 2022'nin tamamında elde edilen rakam aşıldı. Ekim ayında ise, otomotiv pazarı yüzde 55.4 oranında büyüyerek 101 bin 367 adet şeklinde gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek Ekim ayı sonuçları elde edilmiş oldu. Ayrıca, yıl sonunda pazarın 1 milyon adet seviyesini geçeceği de artık kesinleşti. Bu dönemde elektrikli araçtaki yükseliş trendi de devam etti. Yılın ilk 10 ayında, elektrikli araç satışları geçen yılı 10'a katladı ve pazardan yüzde 6.5 pay aldı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63.7 artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 67.8 artışla 749 bin 501 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 50.6 oranında arttı ve 209 bin 441 adede yükseldi.

Rakamlar, 2023 sonunda pazarın tüm zamanların rekorunu kıracağını gösteriyor. Öyle ki, 2022 sonunda toplam pazarın 783 bin adet seviyesinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, pazarın bu yılın ilk 10 ayında geçen senenin tamamını geçtiği görülüyor.

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Türkiye otomotiv pazarında 1 milyon adet sınırının da bu yıl geçileceği artık kesin gibi.

Geçmişte pazar 3 yıl üst üste 1 milyon adedin kıyısında dönmüştü.

2015'te 986 bin 17, 2016'da 983 bin 720 ve 2017'de 956 bin 194 adetleri gören otomotiv pazarı, 2018'de sert daralmış ve 2019'da ise 480 bin adedin altına gerileyerek 2010'dan beri en düşük seviyeye inmişti.

Pandeminin patlak verdiği 2020'den itibaren artan satışlar ise, son 3 yıldır pazarın 800 bin adetlere yakın seyretmesine yol açmıştı.

10 YILLIK ORTALAMA KATLANDI

Otomotiv pazarında Ekim ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı yıl başından bu yana süren rekor trendini geçtiğimiz ay da devam ettirdi.

ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Ekim ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55.4 büyüdü ve 101 bin 367 seviyesine çıktı.

Böylece 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55.7 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Ekim ayı olarak da kayıtlara geçti.

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Ekim ayında, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5.5 artarak 18 bin 756 adet oldu.

Son iki aydır talebin devam yüksek seyrini korumasında, kampanyaların da etkisinin olduğu belirtiliyor. Öyle ki, Ağustos ayında pazarın önceki aylara göre daralması markaları harekete geçirmiş ve kampanyalar dönemi yıllar sonra yeniden başlamıştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA 10 KAT ARTIŞ

Ocak-Ekim döneminde otomobil pazarının detaylarına bakıldığında, pazarın yüzde 89’unun vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu görülüyor. C segmenti otomobiller 417 bin 608 adetle yüzde 55.7 pay, B segmenti otomobiller ise 242 bin 408 adetle yüzde 32.3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,5 pay, 378.181 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201.622 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 153.927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Yılın ilk 10 ayında otomobil satışlarında elektrikli araç payının yükselmesi de dikkat çekti.

Bu dönemde, benzinli otomobil satışları 502 bin 639 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 111 bin 354 adetle yüzde 14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78 bin 387 adetle yüzde 10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adetle yüzde 6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8 bin 238 adetle yüzde 1,1 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları 50 bin sınırına dayanarak geçen seneyi 10'a katladı.