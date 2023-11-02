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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk imzayı atıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk imzayı atıyor!

        13. sırada aldığı Galatasaray'ı Dursun Özbek ve Erden Timur yönetimiyle birlikte ayağa kaldıran Okan Buruk sözleşmesini yeniliyor. Geçen sezon 1+1 yıllık anlaşmayla yuvasına dönen tecrübeli çalıştırıcının mukavelesinde revizeye gidiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:19
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        Okan Buruk imzayı atıyor!
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        Şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi resmen yenileniyor. Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren ve ligi 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılıların başına geçen başarılı çalıştırıcı altyapısından yetiştiği kulübünü ayağa kaldırmıştı.

        Dursun Özbek'in başkan seçilmesinden sonra Sportif AŞ, Erden Timur'a emanet edilirken futbol takımının başına da Okan Buruk geçirilmişti. Başakşehir'i şampiyonluğa taşıdıktan sonra bir süre özel nedenlerle takım çalıştırmayan Buruk, yuvasına dönerken 1+1 yıllık imza atmıştı.

        Galatasaray geçen sezonu şampiyon olarak tamamlarken Okan Buruk'un sözleşmesindeki +1 maddesi devreye girmiş ve başarılı çalıştırıcı görevine devam etmişti. Okan Buruk'un doğum günü için Florya'ya yapılan ziyarette başkan Dursun Özbek sarı-kırmızılı taraftara sözleşme müjdesini verirken mukavelenin detayları da belli olmaya başladı.

        Galatasaray'a gelirken rakam konuşmayan ve hayalini gerçekleştiren Okan Buruk'un yıllık ücretinde artışa gidildi. Geçen sezon Galatasaray'dan 20 milyon TL kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcının yıllık ücretinde yüzde 100'den fazla bir artışa gidildiği öğrenildi. Buruk'un yeni maaşının 50 milyon TL olacağı belirtiliyor.

        46 MAÇTA 37 GALİBİYET ALDI

        Galatasaray'da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan Okan Buruk, Süper Lig'de ise en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör konumunda. Sarı-kırmızılılar ile 46 maçta 37 galibiyet alan ve yüzde 80.4'lük galibiyet yüzdesi yakalayan Buruk, Opta'nın aktardığına göre Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

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