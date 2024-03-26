Ford Otosan Romanya'ya 435 milyon Euro kredi

Ford Otosan A.Ş.'nin iştiraki Ford Otosan Romanya SRL, 7 yıl vadeli 435 milyon Euro vadeli kredi sözleşmesine imza attı.

Bu yatırımla, Craiova fabrikasının, Ford Otosan'ın binek ve hafif ticari araçları elektrifikasyon hedeflerinde Avrupa’da önemli bir rol oynayacağı kaydedildi. İlgili kredi sürecinde, Societe Generale ve Societe Generale’in Romanya'daki iştiraki BRD, uluslararası ve Romen bankalardan oluşan bir konsorsiyumun koordinatörlüğünü üstlendi.

Ford Otosan Mali İşler Lideri (CFO) Gül Ertuğ, "Craiova tesisimiz, Ford Otosan'ın Avrupa'da elektrikli ticari araç üretim öncülüğümüzde ve ticari araç büyüme planlarını gerçekleştirmede önemli bir role sahip. Avrupa'daki büyüme planlarını gerçekleştirmek için Craiova Fabrikası'nda devam eden tesis, araç ve mühendislik yatırım projelerini finanse etme amacıyla sendikasyon kredi anlaşması imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kredi Craiova'nın Ford Otosan'ın gelecek planlarındaki stratejik önemini gösteren bir adımdır" dedi.