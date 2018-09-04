Forest Green - Cheltenham Town maç önü

İngiltere EFL Trophy Güney Grup E heyecanı devam ediyor. Forest Green, 04 Eylül 2018 Salı günü Cheltenham Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Forest Green son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cheltenham Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Forest Green kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Cheltenham Town sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Forest Green önceki hafta Grimsby Town mücadelesinde 0-3 yenildi.

Cheltenham Town ise Crewe Alexandra maçında 2-1 yenildi.

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