Forfar Athletic - St. Johnstone karşılaşma önü

İskoçya Lig Kupası Grup B heyecanı devam ediyor. Forfar Athletic, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü St. Johnstone takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 4 puanlı Forfar Athletic 3. sırada bulunuyor, St. Johnstone 7 puana sahip ve 1. sırada. Forfar Athletic son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St. Johnstone, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; Forfar Athletic galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, St. Johnstone galibiyet oranı 0.00.

Forfar Athletic önceki hafta St. Johnstone mücadelesinde 0-4 yenildi.

St. Johnstone ise Forfar Athletic karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Forfar Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Forfar Athletic, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

St. Johnstone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St. Johnstone, 1 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ