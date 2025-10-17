Habertürk
        Formula 1'de sıradaki durak ABD!

        Formula 1'de sıradaki durak ABD!

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:13
        Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de düzenlenecek. ABD Grand Prix'si, 5 bin 513 uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış da aynı gün TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

        Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 2012 yılında yapılan ABD Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:36.169 derecesiyle Leclerc attı.

        Geride kalan 18 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 4 ve George Russell da 2 kez kazandı. Takımlar klasmanında ise McLaren, Singapur'da şampiyonluğunu ilan etmişti.

        ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1 - Oscar Piastri (Avustralya): 336 puan

        2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 314 puan

        3 - Max Verstappen (Hollanda): 273 puan

        4 - George Russell (Büyük Britanya): 237 puan

        5 - Charles Leclerc (Monako): 173 puan

        Takımlar

        1 - McLaren: 650 puan

        2 - Mercedes: 325 puan

        3 - Ferrari: 298 puan

        4 - Red Bull: 290 puan

        5 - Williams: 102 puan

