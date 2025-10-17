Formula 1'de sıradaki durak ABD!

Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de düzenlenecek. ABD Grand Prix'si, 5 bin 513 uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış da aynı gün TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 2012 yılında yapılan ABD Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:36.169 derecesiyle Leclerc attı.