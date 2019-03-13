Alfa Romeo'nun deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 39 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Mclaren sürücüsü Büyük Britanyalı Norris ise en genç pilot olarak dikkati çekti.
RAİKKONEN'İN 292 GRAND PRİX TECRÜBESİ
Alfa Romeo takımı adına yarışan 39 yaşındaki Raikkonen, 292 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.
Raikkonen, bu sezon yapılacak 21 yarışta da mücadele etmesi halinde tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi olarak tarihe geçecek. Bu alanda Brezilyalı pilot 323 yarışla listenin zirvesinde yer alırken, İspanyol Fernando Alonso 312 yarışla ikinci sırada bulunuyor.
Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 229, Ferrari'den Sebastian Vettel 219 Grand Prix ile Raikkonen'i izledi.
Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (73), en çok pole pozisyonu elde eden (83) ve en çok podyuma çıkan (134) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (46) pilot olarak göze çarptı.
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