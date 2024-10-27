Tom Hanks ile Robin Wright, 'Forrest Gump'tan 30 yıl sonra 'Burada' (Here) filminde buluştu

Bir döneme damga vuran komed - drama türündeki 'Forrest Gump' filminde birlikte rol alan sonra Tom Hanks ile Robin Wright, 30 yıl sonra aynı filmde buluştu. Oyuncu ikili, 1994 yapımı 'Forrest Gump'ın ardından 'Burada' (Here) filminde başrolleri paylaştı.

68 yaşındaki Hanks ile 58 yaşındaki Wright, dünya prömiyerini önceki gün Hollywood'daki TCL Chinese Theatre'da yapan yeni filmin kırmızı halısında objektif karşısına geçti.

Her ikisi de siyah takım giyen Hanks ile Robin Wright, kırmızı halıda neşeli pozlar verdi.

Richard McGuire'ın 2014 tarihli çizgi romanından uyarlanan drama filminde ayrıca Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Gwilym Lee ve Ophelia Lovibond da rol alıyor.