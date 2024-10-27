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        Haberler Dünyadan Tom Hanks ile Robin Wright, 'Forrest Gump'tan 30 yıl sonra 'Burada' (Here) filminde buluştu

        Forrest Gump'tan 30 yıl sonra Tom Hanks ve Robin Wright aynı filmde

        Tom Hanks ile Robin Wright, 'Forrest Gump'tan 30 yıl sonra 'Burada' (Here) filminde buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:06
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        30 yıl sonra yeniden
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        Bir döneme damga vuran komed - drama türündeki 'Forrest Gump' filminde birlikte rol alan sonra Tom Hanks ile Robin Wright, 30 yıl sonra aynı filmde buluştu. Oyuncu ikili, 1994 yapımı 'Forrest Gump'ın ardından 'Burada' (Here) filminde başrolleri paylaştı.

        68 yaşındaki Hanks ile 58 yaşındaki Wright, dünya prömiyerini önceki gün Hollywood'daki TCL Chinese Theatre'da yapan yeni filmin kırmızı halısında objektif karşısına geçti.

        Her ikisi de siyah takım giyen Hanks ile Robin Wright, kırmızı halıda neşeli pozlar verdi.

        Richard McGuire'ın 2014 tarihli çizgi romanından uyarlanan drama filminde ayrıca Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Gwilym Lee ve Ophelia Lovibond da rol alıyor.

        'Forrest Gump'ın yönetmeni Robert Zemeckis, 'Burada' filminin de yönetmenliğini üstlenirken, 'Forrest Gump'ın senaristi Eric Roth'la birlikte bu filmin senaryosunu kaleme aldı. Film, gösterime 29 Kasım'da gösterime girecek.

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        #Robin Wright
        #Tom Hanks
        #Forrest Gump
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