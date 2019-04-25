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Doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve mesire yerleriyle ilgi çeken Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açmaya başlayan "mavi yıldız" çiçekleriyle son yıllarda fotoğraf tutkunlarının da gözde adresi haline geldi.
AA'nın haberine göre Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, bin 300 rakımlı Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da bilinen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.
Sahip olduğu kartpostallık görüntülerin yanı sıra yöre kültürünü de yansıtan yayla, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri cezbediyor. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Kadıralak Yaylası, gerek bölgeyi maviye boyayan çiçekleri görmek gerekse eşsiz güzelliği fotoğraflamak isteyen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Güzellikleri ve eşsiz manzarası için yaylaya gelen foto safari tutkunları, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi yıldız çiçeğini farklı açılardan görüntülemeye çalışıyor. Yayla sakinlerinin, hayvanlarının kışlık yeminin temini için arazide yürüttükleri gübreleme çalışmaları da bölgede renkli görüntüler oluşturuyor.
"KADIRALAK YAYLASI, DOĞASEVERLERİN TERCİHİNDE İLK SIRAYI ALDI"
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, yaptığı açıklamada, ilçenin dağ ve yayla turizmine yönelik önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Tonya'nın her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını vurgulayan Beşel, ilçeye bağlı Kadıralak Yaylası'nın da doğaseverlerin tercihinde son yıllarda ilk sırayı aldığını ifade etti.
Beşel, Kadıralak Yaylası'nın özellikle nisan ayında yoğun talep gördüğüne dikkati çekerek, "Yaylamız mavi yıldız çiçeklerinin nisan ayında açmasıyla adeta doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Türkiye'nin birçok ilinden bu çiçekleri görmek ve fotoğraflamak için gelen vatandaşlarımız var. Mavi yıldız çiçekleri ile Kadıralak Yaylası doğa tutkunlarının bahardaki ilk adresi haline geldi. İlgi gerçekten sevindirici düzeyde" diye konuştu.
"İLÇEMİZİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLER ARTIYOR"
İlginin turizm sezonu boyunca devam etmesini arzu ettiklerini aktaran Beşel, dağ ve yayla turizminden daha fazla pay almak istediklerini kaydetti. Beşel, bu kapsamda da turizme dönük çalışmaları önemsediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçemizin doğal güzelliklerinden yararlanmak isteyenler her geçen gün artıyor. Turizm sezonuna Kadıralak Yayla'mız ile güzel bir başlangıç yaptık. Yaylamız her mevsim ziyaretçi ağırlamakla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açtığı nisan mayıs aylarında bambaşka güzellikler sergiliyor. Bunun dışında yine ilçe merkezimize 750 metre mesafede bulunan Canik Şelale'miz, doğayı bozmadan, doğal ürünlerle yapılan yürüyüş yolumuzla gerçekten görülmeye değer."
Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ilçeye davet eden Beşel, "İnanıyoruz ki turizme dönük yaptığımız çalışmalarla Tonya bu sezon adından daha fazla söz ettirecek ve dağ, yayla turizminde daha da ön plana çıkacak" dedi.
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