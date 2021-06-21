Fotoğrafların tanıklığında eski İstanbul



Türkiye’de fotoğrafı sanata dönüştüren fotoğraf sanatçılarının eserleri, Ustalara Saygı Fotoğraf Sergisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergide; dokuz büyük fotoğraf ustasının 1950 ila 1960 yılları arasında çektiği İstanbul fotoğrafları yer alıyor.

Burgan Bank’ın katkılarıyla hayat bulan “Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul” sergisi İstanbul’u fotoğraf makineleri ile selamlayan, sıra dışı estetik bakış açıları ile İstanbul’u bir sanat yapıtına dönüştüren fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir araya getiriyor.

Sergide, her biri Türk fotoğrafçılığının sembol ismi olan dokuz sanatçı yer alıyor: Ara Güler, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Nusret Nurdan Eren, Ozan Sağdıç, Şemsi Güner ve Yıldız Moran. Sergide yer alan eserler; kentin radikal bir biçimde değişime uğradığı 1950-1960 arasındaki bu döneme, bir başka deyişle İstanbul’un “en hızlı dönemi”ne tanıklık ediyor.

Sergi, fotoğrafın büyük ustalarının dünyaya bakışını, görsel ve sanatsal yaklaşımlarını anlamak için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Ziyaretçileri, uzun, nostaljik bir yolculuğa çıkaracak serginin bir başka amacı da sıkıntılı günler yaşadığımız bu dönemde sanatın iyileştirici etkisini yaymak ve sanatseverlere moral vermek.

Maslak’taki Luca Fine Art Galeri’de düzenlenen sergi, 17 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.