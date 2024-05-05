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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Foxconn, ikinci çeyrek gelir artışını tekrarlayarak rekor nisan satışı açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Foxconn, ikinci çeyrek gelir artışını tekrarlayarak rekor nisan satışı açıkladı

        Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi konumunda bulunan ve ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefonlarının üreticisi konumunda bulunan Foxconn, Pazar günü yaptığı açıklamada ikinci çeyrek gelirinde artış beklediğini yineledi ve Nisan ayı için rekor satış rakamlarını duyurdu

        Giriş: 05.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:30
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        iPhone üreticisinden rekor nisan
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        Tayvan merkezli Foxconn tarafından yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinin “geleneksel durgun sezon” olduğu ve “ana ürünlerin eski ve yeni ürünler arasında geçiş dönemine girdiği” belirtildi. Ancak şirket, “İkinci çeyrek operasyon görünümünün hem çeyrekten çeyreğe hem de yıl bazında büyüme göstermesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

        Resmi adı Hon Hai Precision Industry Co Ltd olan şirket, Nisan ayı gelirinin 510.9 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 15.83 milyar ABD doları) ulaştığını ve bu rakamın aynı dönem için kaydedilen en yüksek rakam olduğunu ve yıllık bazda yüzde 19’luk bir artışı temsil ettiğini söyledi.

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        YAPAY ZEKA SUNUCULARINA TALEP, BÜYÜME SAĞLADI

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı tüketici elektroniği ürünleri, özellikle akıllı telefonlar, nisan ayında yıllık bazda önemli bir büyüme gösterdi. Bununla birlikte, yapay zeka (AI) sunucularına olan güçlü talep, şirketin bulut ve ağ ürünleri segmentinde nisan ayında yıllık bazda büyüme kaydetmesini de sağladı.

        Aylık satış verileri, Foxconn’un 14 Mayıs’ta yapılacak olan birinci çeyrek kazanç çağrısından önce geldi. Foxconn daha önce, birinci çeyrek gelirinin yıllık bazda %9.6 düştüğünü ve T$1.322 trilyon olarak gerçekleştiğini, analistlerin daha tutarlı doğru tahminlerde bulunanlara daha fazla ağırlık veren LSEG SmartEstimate’in T$1.401 trilyonluk tahminini geride bıraktığını bildirmişti.

        Apple’ın çeyrek sonuçları ve tahminleri Perşembe günü mütevazı beklentileri aştı ve CEO Tim Cook, gelir büyümesinin mevcut çeyrekte geri döneceğini söyledi.

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        Mart ayında, Foxconn yıl için çok daha iyimser bir görünüm benimsemiş ve dördüncü çeyrek kazanç çağrısında, yapay zeka sunucularına olan patlayıcı talep tarafından yönlendirilen önemli bir gelir artışı beklediğini söylemişti.

        Foxconn’un hisseleri bu yıl şimdiye kadar neredeyse %50 arttı ve genel piyasanın %13’lük kazancına kıyasla oldukça yüksek bir performans gösterdi. Hisse senetleri Cuma günü %1.3 artışla kapandı.

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