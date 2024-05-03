Apple düşük beklentileri aştı

Apple'ın üç aylık sonuçları ve tahmini, iPhone üreticisinin rekor bir hisse geri alım programı açıklamasıyla mütevazı sayılabilecek beklentileri aştı. Şirket hisselerini genişletilmiş ticarette yüzde 6 artırdı.

Apple'ın üç aylık geliri düştü, ancak analistlerin beklediğinden daha az düştü ve CEO Tim Cook, gelir artışının cari çeyrekte geri döneceğini söyledi.

REKOR HİZMETLER GELİRİ BİLDİRDİ

Apple, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek, hisse geri alım programında 110 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdığını duyurdu. Şirketin çeyreklik geliri düşmesine rağmen, analistlerin tahminlerinden daha iyi bir sonuç açıkladı. Apple ayrıca, nakit temettüsünü de %4 oranında artırdı.