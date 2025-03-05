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        Haberler Dünya Fransa, ABD ile Ukrayna arasında yeniden bağ kurmaya çalışıyor | Dış Haberler

        Fransa, ABD ile Ukrayna arasında yeniden bağ kurmaya çalışıyor

        Fransa, ABD ve Ukrayna arasında bozulan ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için iki ülke arasında yeniden bağlantı kurmaya çalıştıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:29
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        Fransa, ABD ve Ukrayna arasında arabulucu olmak istiyor
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        ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışmasının ardından iki ülke arasında kopan bağlar, Fransa tarafından yeniden onarılmaya çalışılıyor.

        Fransa hükümet sözcüsü Sophie Primas, Fransa'nın "kalıcı ve sağlam bir barış" elde edilebilmesi için ABD ile Ukrayna arasındaki bağı yeniden kurmaya çalıştığını söyledi:

        "Biz bir ateşkes önerisinde bulunduk. ABD ile yürütülen müzakerelerde üzerinde çalışılan da bu. Fransa ve Avrupa, ABD ile Ukrayna arasında yeniden bir bağ kurmaya çalışıyor."

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı'nın Ukrayna'ya desteğini artırmak için Avrupa diplomasisinin bir parçası olarak Rusya ve Ukrayna arasında bir aylık kısmi ateşkes önerdiklerini açıklamıştı.

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