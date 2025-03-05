Fransa, ABD ile Ukrayna arasında yeniden bağ kurmaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışmasının ardından iki ülke arasında kopan bağlar, Fransa tarafından yeniden onarılmaya çalışılıyor.

Fransa hükümet sözcüsü Sophie Primas, Fransa'nın "kalıcı ve sağlam bir barış" elde edilebilmesi için ABD ile Ukrayna arasındaki bağı yeniden kurmaya çalıştığını söyledi:

"Biz bir ateşkes önerisinde bulunduk. ABD ile yürütülen müzakerelerde üzerinde çalışılan da bu. Fransa ve Avrupa, ABD ile Ukrayna arasında yeniden bir bağ kurmaya çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı'nın Ukrayna'ya desteğini artırmak için Avrupa diplomasisinin bir parçası olarak Rusya ve Ukrayna arasında bir aylık kısmi ateşkes önerdiklerini açıklamıştı.