Le Maire, “Almanya’yla birlikte biz, bağımsız Avrupa ya da Fransız-Alman finans mekanizmasını geliştirme kararını aldık. Bu mekanizma, ABD’nin uyguladığı bölge ötesi yaptırımlarının ikincil mağdurları olmamızı engelleyecek” diye açıkladı.

“Ben, Avrupa’nın vasal toprak değil bağımsız kıta olmasını istiyorum” diyen Le Maire, “Bu da tamamen bağımsız finansal araçların olması anlamına geliyor, ki şu anda böyle araçlara sahip değiliz” diye ekledi.

ALMANYA’DAN DA BENZER AÇIKLAMA GELDİ

Sputnik’in haberine göre, daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Maas da önceliklerinin ‘bağımsız ve güçlü Avrupa’ olduğunu açıklamıştı. Maas, ABD’den bağımsız hareket ederek çok taraflı dünya düzeninin korunmasına odaklanacaklarını söylemişti.

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