Fransa'da yayınlanan Les Echoes gazetesine konuşan Başbakan Philippe, protestolara hatalı bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, hükümet ile protestocular arasında bir diyalog kurulmasının gerekli olduğunu kaydetti.



Philippe, "Hatalar yaptık. Fransız halkını yeteri kadar dinlemedik. Onların bu ülkenin dönüşmesini istedikleri konusunda tatmin oldum. Onlara sabırsızlıklarını paylaştığımı söylüyorum. Onlarla daha da iç içe olarak ülkeyi iyileştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Macron hükümeti beşinci haftasına giren ülke genelindeki protestolara karşı yaklaşımını değiştirmişti.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında ülkede hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ