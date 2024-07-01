Fransa - Belçika | CANLI YAYIN
Fransa - Belçika maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Avrupa futbolunun iki önemli ekibi Fransa ile Belçika, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Grupta sadece iki gol atabilen Fransa silkelenmek isterken Belçika da son Dünya Kupası finalistini elemek için sahaya çıkıyor. Turu geçecek takım çeyrek finalde Portekiz - Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor.
STAT: Düsseldorf Arena
SAAT: 19.00
HAKEM: Glenn Nyberg
YAYIN: TRT 1
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Thuram, Mbappe.
Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Openda.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
GRUP PERFORMANSLARI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.
Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.
ARALARINDA 76. RANDEVU
Fransa ile Belçika 76. kez kozlarını paylaşıyor.
İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.