        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Gazze açıklaması | Dış Haberler

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Gazze açıklaması

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Gazze'deki yeni işgal planını felaketle sonuçlanacak bir durum olarak nitelendirdi.

        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 15:27 Güncelleme: 11.08.2025 - 15:27
        Macron'dan Gazze açıklaması
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze’yi işgal alma planına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, “Eşi görülmemiş felaket ve bitmek bilmeyen bir savaşa doğru gidişin habercisi" dedi.

        Gazze'yi istikrara kavuşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi altında uluslararası bir koalisyon kurulmasını öneren Macron, "Bu savaş şimdi kalıcı bir ateşkesle sona ermelidir" ifadesini kullandı.

