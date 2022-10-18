Bavulda 12 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

The Guardian'ın aktardığına göre, bavulun içinde cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ve işkence gördüğü inanılıyor.

Fransız polisi, Paris'in kuzeydoğusunda bir evin dışındaki bavulun içinden 12 yaşındaki bir kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından cinayet soruşturması başlattı.

Konuya ilişkin cinayet soruşturmasının açılmasının ardından pazartesi günü, 24 yaşındaki evsiz bir kadın ve 43 yaşındaki bir erkek olmak üzere iki şüpheli Paris'te hakim karşısına çıktı.

İki kişinin daha polis tarafından sorgulandığı bildirilirken, "işkence ve barbarlık eylemleriyle işlenen tecavüz" ve "cansız bedeni saklama" suçlarından resmi soruşturma açıldı.