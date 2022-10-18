Bavulda 12 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

Fransız polisi, Paris'in kuzeydoğusunda bir evin dışındaki bavulun içinden 12 yaşındaki bir kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından cinayet soruşturması başlattı.
The Guardian'ın aktardığına göre, bavulun içinde cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ve işkence gördüğü inanılıyor.
Konuya ilişkin cinayet soruşturmasının açılmasının ardından pazartesi günü, 24 yaşındaki evsiz bir kadın ve 43 yaşındaki bir erkek olmak üzere iki şüpheli Paris'te hakim karşısına çıktı.
İki kişinin daha polis tarafından sorgulandığı bildirilirken, "işkence ve barbarlık eylemleriyle işlenen tecavüz" ve "cansız bedeni saklama" suçlarından resmi soruşturma açıldı.
Baş şüphelinin, cuma günü Lola okuldan ayrıldıktan sonra takip ettiği iddia edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, evsiz kadının elinde büyük bir bavulla dolaştığı görüldü.
Lola'nın cansız bedeninin bulunduğu bavul, ebeveynleri Delphine ve Johan ile birlikte yaşadığı bölgenin yakınındaki bir apartmanın bahçesine bırakıldı. Otopside Lola'nın boğazında yaralar bulundu; savcılık, kızın boğularak öldüğünü bildirdi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, baş şüphelinin işsiz olduğu, sokakta yaşadığı ve ciddi "psikiyatrik sorunlar" yaşadığı bildirildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR