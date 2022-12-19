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Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

Fransa'da gazeteler, ülke milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynamasını başarı olarak görse de manşetlerine daha çok kupanın kaybedilmesiyle gelen burukluğu taşıdı

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  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    Fransız basını, Katar'ın başkenti Doha'da Fransa Milli Takımı'nın Arjantin'e karşı final mağlubiyetinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kylian Mbappe'yi teselli etmeye çabaladığı kareleri sayfalarına taşırken gazetelerin manşetlerinde Fransız ekibinin yenilgisiyle gelen hüzün yer aldı.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    Ana akım medyadan Le Progres gezetesi, "Yıldızlara çok yakınken" manşetini kullandı.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    L'Est-Eclair gazetesi, yenilgi için "Dünya Şampiyonu Arjantin. Paramparça olan bir hayal" manşetini kullanırken yerel gazete L'Ardennais de kaçan kupa için "Yıldız kaydı" başlığını attı.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    La Voix du Nord gazetesi, "Yine de teşekkürler" sözleriyle Fransız bayrakları taşıyan taraftarların fotoğrafını kapak yaparken spor gazetesi L'Equipe, kupayı alamayan Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Mpabbe'yi elinde altın kramponuyla olduğu fotoğrafa "(Yine de) Başı dik" manşetini attı.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    L’Humanite gazetesi, yenilgiyi "Kalplerin şampiyonu Maviler" başlığıyla gördü. Le Parisien gazetesi ise ülkede "Maviler" lakabıyla anılan Fransa Milli Takımı oyuncularının yer aldığı kareyi kapak yaptı ve "2022 Dünya Kupası. Mavilerimizle gururluyuz" manşetini kullandı.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    Liberation gazetesinin, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin sevinç karesiyle Mbappe'nin çığlık attığı kareyi kapağına taşıdığı, "Efsaneler" ifadesini kullandığı manşet ise dikkati çekti.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

    Öte yandan, ülke basını dün Fransa'da 24 milyon seyircinin maçı izlediğini ve bunun bir rekor olduğunu aktardı.
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı
  • Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı

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