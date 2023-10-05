Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle 8 okul boşatıldı

İsere Valiliğinin açıklamasında, Grenoble kentinde sabah saatlerinde 8 okula yönelik bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, okullardaki personel ve öğrencilerin tahliye edildiği, güvenlik çemberi oluşturulduğu, bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığı ifade edildi.

Valilik, ihbarların gerçek veya asılsız olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yıl başından bu yana ülkede 160 okula yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldı.

Aynı kentte bir ortaokulda dün asılsız bomba ihbarı yapılmış, olayla ilgili 12 yaşındaki bir çocuk gözaltına alınmıştı.

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