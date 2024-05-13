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        Haberler Dünya Fransa'da Olimpiyat meşalesinin olaylı yolculuğu: Şimdiye dek 23 protesto

        Fransa'da Olimpiyat meşalesinin olaylı yolculuğu: Şimdiye dek 23 protesto

        Fransa'nın başkenti Paris, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Olimpiyatlar'ın simgesi olan geleneksel meşale, 8 Mayıs'ta Fransa topraklarına ulaştı. Açılışa kadar 400'ü aşkın farklı noktaya götürülecek meşale, bu yolculuğunda çok sayıda protestoyla karşılaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:57
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        Olimpiyat meşalesinin olaylı yolculuğu
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        2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da, olimpiyat etkinlikleri protestolarla bölünüyor.

        CNews'un haberine göre, Olimpiyat meşalesinin Fransa topraklarına ulaştığı 8 Mayıs'tan bu yana, kutlamaları bölmeye yönelik 23 eylem gerçekleştirildi.

        Bu protestoların 4'ü olimpiyat karşıtları, 7'si Filistin destekçileri ve bir kısmı da çevreciler tarafından yapıldı.

        Yunanistan'dan hareket eden Olimpiyat meşalesi, asırlık yelkenli Belem ile 8 Mayıs'ta Fransa'nın Akdeniz kenti Marsilya'ya ulaşmıştı.

        Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktaya taşınacak.

        Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #2024 paris olimpiyatları
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