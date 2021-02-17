Fransa'da, tartışmalı 'radikal İslamcılarla mücadele' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Fransa'da, tartışmalı 'radikal İslamcılarla mücadele' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Fransa Ulusal Meclisi, ülkede gerçekleşen cihatçı saldırıların sebebi olarak gösterilen, radikal İslamcı eğilimlerle mücadeleyi amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısının görüşmeleri devam ederken, tasarıyı İslamofobinin bir devamı olarak gören grupların da protesto eylemi vardı.

Fransa'da, tartışmalı 'radikal İslamcılarla mücadele' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Yasa tasarısı Paris'te protesto ediliyor. Dövizde "Müslümanların marjinalize edilmesine hayır" yazıyor.

Fransa Ulusal Meclisi, ülkede gerçekleşen cihatçı saldırıların sebebi olarak gösterileni "aşırı İslamcı eğilimlerle mücadeleyi" amaçlayan bir yasa tasarısını onayladı.

Tasarı ile, Fransız hükümetinin, tehdit olarak değerlendirilen organizasyonları ve ibadethaneleri kapatma noktasındaki yetkileri ciddi şekilde artırılıyor.

Bu kurumların ve ibadethanelerin, nefret oluşturduğu ve şiddet çağrısı yaptığı tespit edilirse harekete geçilecek.

Yasa tasarısının görüşmeleri devam ederken, tasarıyı İslamofobinin bir devamı olarak gören grupların protesto eylemi de vardı.

Tasarıdaki tartışma yaratan bir bölüm, söz konusu kurumların, ülkenin cumhuriyetçi değerlerine bağlılıklarını yazılı olarak sunma şartına ilişkin. Bu kurumların devlet yardımlarından yararlanabilmesi, liberal değerlere uyulacağı sözü verilmesi şartına bağlanıyor.

France 24 televizyonunun haberine göre, yasada yer alan, 10 bin euronun üzerindeki bağışları açıklama zorunluluğu ile, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen fonlar engellenmeye çalışılacak.

Yasa ile üç yaşın üzerindeki çocukların, evde eğitim almasına ilişkin kriterlerin sıkılaştırılması öngörülüyor. Bu adımla, çocukların, merdiven altı İslami oluşumlara gitmesinin engellenmek istendiği de kaydediliyor.

Kapsamlı tasarıda, doktorların kızlara bekaret testi yapması durumunda ceza veya hapisle karşılaşmasına ilişkin bir madde de yer alıyor.

Birden fazla eşi olan kişilere, oturum izni verilmesi de yasaklanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin getirdiği yasa teklifi, 151 karşı ve 65 çekimser oya karşın, 347 vekilin oyu ile Ulusal Meclis'ten geçti.

Samuel Paty'nin öldürülmesi sonrası gelişti

Tasarının yasalaşması için, Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Burada, Macron'un partisi çoğunlukta bulunmuyor.

Fransa'da 2015 yılından bu yana meydana gelen saldırılarda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tasarı, öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürleri üzerinden ifade özgürlüğünü anlatan öğretmen Samuel Paty'nin 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülmesi sonrası hayata geçirildi.

Bir Çeçen tarafından yapılan saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacaklar. Korku taraf değiştirecek" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu yasa tasarısı ile ilgili olarak, "Fransa İslam'ı, Avrupa İslam'ı gibi kavramların asıl gayesi İslam ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır" mesajını vermişti.

Erdoğan, "Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı, çok daha vahimi, biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir. Hiçbirimizin, hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir hadsizliğe rıza göstermesi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa ve Türkiye cumhurbaşkanı arasındaki gerginliğin bir ayağını da bu eksendeki tartışmalar oluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Güney'e kaçmayı başaran Kuzey Koreliler neler yaşıyor? - Haberler
BBCGüney'e kaçmayı başaran Kuzey Koreliler neler ...
Hollanda'da mahkeme hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi
BBCHollanda mahkemesinden flaş Kovid-19 önlemleri ...
Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam beni rehin aldı, hayatımdan endişe ediyorum
BBCDubai Emiri'nin kızı: Babam beni rehin aldı!
Clubhouse: Rusya Devlet Başkanı Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine kapıyı kapatmadı
BBCPutin, Elon Musk'ın Clubhouse'da sohbet davetine ...
Ebola: Demokratik Kongo’da başlayan salgının ardından aşılama kampanyası
BBCEbola: Demokratik Kongo’da başlayan salgının ardından ...
İspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle hapis cezası alan rapçi Pablo Hasel üniversiteye sığındı
BBCİspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle ...
Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor
BBCİsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm ...
Trump'ın aklandığı Kongre baskını ile ilgili, 11 Eylül benzeri araştırma komisyonu kurulacak
BBCTrump'ın aklandığı Kongre baskını ile ilgili, 11 ...
SON DAKİKA: Bill Gates'den korkutan uyarı! 5 kat daha fazla ölüm...
BBCGates'ten korkutan açıklama: Salgından daha büyük bir ...
Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un Mars fotoğrafı, Dünya'ya ulaştı
BBCBirleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un Mars ...