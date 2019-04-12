Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da konut inşa etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail ile Filistin'in arasındaki barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine 4 bin 500 ek konut inşa etme kararına ilişkin, "Bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullanan Mühll, Fransa'nın İsrailli yetkililere iki devletli çözümü engelleyecek her projeden vazgeçme çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgeyi "ilhak" edeceğini söylemişti. Netanyahu ayrıca yeni birimler inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.