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        Haberler Dünya Fransa'dan savunma bütçesi kararı: 64 milyar dolara çıkacak | Dış Haberler

        Fransa'dan savunma bütçesi kararı: 64 milyar dolara çıkacak

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma bütçesinin 2027'de 64 milyar euroya çıkarılacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 22:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:02
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        Savunma bütçesini 64 milyar euroya çıkartacak
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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Bakanlığında üst düzey askeri yetkililere yaptığı konuşmada 2027 yılında savunmaya ayrılan yıllık bütçenin 2017’ye oranla iki katına çıkarılacağını belirtti.

        2027 yılı için yıllık savunma bütçesi hedefinin 64 milyar avro olduğunu kaydeden Macron, “Bu dünyada özgür olmak için korkulmanız gerekir, korkulmak için ise güçlü olmanız gerekir.” diye konuştu.

        Macron ayrıca 3,5 milyar avrosu 2026’da, 3 milyar avrosu 2027’de olmak üzere savunma sanayisine ek 6,5 milyar avro kaynak sağlanacağını açıkladı.

        Fransa 2025 yılı için savunmaya 50,5 milyar avro bütçe ayırdı.

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