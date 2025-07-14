Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisi Ankara yönünde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen konteyner yüklü TIR ile iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde TIR'dan düşen konteynerin çarptığı otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan TIR sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.