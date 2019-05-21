Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad'ı nefret çağrısı nedeniyle şikayet etti

İHA

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransız Rapçi Nick Conrad'ın "Doux Pays" (Tatlı Ülke) adlı şarkısında Fransa'ya karşı nefret ve şiddet dolu ifadeler yer aldığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Christophe Castaner

Fransız Rapçi Nick Conrad'ın "Tatlı Ülke" şarkısının nakaratında yer alan " Fransa'yı yakarım, benim çocukluğumun geçtiği tatlı ülkeyi" sözleri ve şarkı klibinde beyaz bir kadını boğmaya çalıştığı görüntüler ülkede tartışmalara yol açtı.

Şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, "Nick Conrad'ın nefret dolu klibini hiçbir gerekçe kabul etmeksizin suçluyorum. Ülkemize nefret ve şiddet çağrısı yapan bu klibin yayından kaldırılması için cumhuriyet savcılığına şikayette bulundum" dedi. 

Şarkıdaki nefret ve şiddet dolu ifadelere siyasiler de tepki gösterdi. Muhafazakar Debout La France Partisi lideri Nicolas Dupont Aignan, "Beyazları asma çağrısında bulunduktan sonra Nick Conrad şimdi Fransa'yı yakmak istediğini söylüyor. 30 yıldır devam eden cemaatçilik, Fransa'ya ve Fransızlara karşı nefretin sonucu cinayet ve iç savaş çağrısı oldu. Hükümet ne yapıyor?" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu adayı Cumhuriyetçi François-Xavier Bellamy de, "Bu kelimeler için mazeret kabul edilemez. Nefrete teşvik etmekten başka bir şeye yaramayan sözlere tolerans gösterilmez. En ağır şekilde ceza almalıdır" dedi.

Rapçi Conrad, Eylül ayında çıkardığı "Beyazları Asın" isimli şarkıyla polemiğe neden olmuştu. Mart ayında yargılanan Conrad, "başkasının hayatını doğrudan tehlikeye atacak şekilde provoke etmek" suçundan 5 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Conrad, "Beyazları Asın" şarkısında "Kreşlere girerim, beyaz bebekleri öldürürüm, onları hemen yakalayın ve ailelerini asın" sözleriyle tepki çekmişti. "Tatlı Ülke" şarkısının sözlerinde Fransa'nın sömürgecilik tarihinden ve siyahlara ayrımcılıktan bahseden Conrad, toplumu kin ve nefrete yönlendirmekle suçlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Yeni Zelanda saldırganı Brenton Tarrant 'terörizmle' suçlandı!
DÜNYAYeni Zelanda saldırganı 'terörizmle' suçlandı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Aretha Franklin'in 3 tane vasiyeti bulundu
DÜNYADünyaca ünlü şarkıcının 3 vasiyeti bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Guatemala'da
DÜNYADışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da
Venezuela'da Maduro'dan muhalif Ulusal Meclis için seçim teklifi
DÜNYAMaduro'dan muhalif Ulusal Meclis için seçim teklifi
Avrupa seçimleri ve Truva Atları
DÜNYAAvrupa seçimleri ve Truva Atları
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin müzakere talebine cevap verdi
DÜNYARuhani'den ABD'nin müzakere talebine cevap
Mevlüt Çavuşoğlu Meksika'da mevkidaşı Marcelo Ebrard Casaubon ile biraraya geldi
DÜNYATürkiye ile Meksika işbirliğine hazır
Ukrayna'dan ABD'ye "Rusya'ya yaptırımları sürdür" çağrısı
DÜNYAUkrayna'dan ABD'ye Rusya çağrısı
Trump'tan SON DAKİKA İran tweeti!
DÜNYATrump'tan İran tweeti
İtalyada aşırı sağ karşıtı eyleme polis müdahalesi
DÜNYAİtalya'da tehlikeli karşılaşma!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X