        Fransa: İsrail Golan Tepeleri'nden çekilmeli | Dış Haberler

        Fransa: İsrail Golan Tepeleri'nden çekilmeli

        Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail'in Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:01
        Fransa: İsrail Golan Tepeleri'nden çekilmeli
        Fransa, İsrail'in tampon bölgeyi işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin önemine dikkati çeken Confavreux, ABD ile bu konuda yakın bir iletişim içinde olduklarını belirterek, "Ukrayna'nın güvenliği konusunda Ukraynalılar masada olmalıdır." dedi.

        Confavreux, Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu olarak "barışa hazır oldukları" taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

        Tayvan konusunda Çin-Japonya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ise Confavreux, Fransa'nın tek Çin politikası ve statükonun güç yoluyla değiştirilmemesi olmak üzere iki temel ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

        "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz"

        Confavreux, İsrail'in Suriye'deki tutumuna yönelik ise "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Fransa, İsrail ordusunun (Golan Tepeleri'nden) geri çekilmesini ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

        Fransız Sözcü Confavreux, İsrail ve Suriye arasında bölgesel istikrarı ve Suriye'de barışçıl bir geçişi destekleyici komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasını desteklediklerini dile getirdi.

        Confavreux, iki ülke arasındaki tampon bölgeye herhangi bir askeri konuşlanmanın Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın" ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

        "Gazze Şeridi'nde olanlar Batı Şeria'da başka şeylerin yaşanmasına kapı aralamamalı"

        Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin İsrail'in buradaki işgal politikalarının ve E1 yerleşim projesinin "Fransa'nın kırmızı çizgisi" olduğunu yineleyen Confavreux, "İsrail'e şunu söylüyoruz, Gazze Şeridi'nde olanlar Batı Şeria'da başka şeylerin yaşanmasına kapı aralamamalı. Özellikle onlara Hamas'ın Batı Şeria'da olmadığını söyledik." diye konuştu.

        Confavreux, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarından da derin endişe duyduklarını dile getirerek, tarafların iki ülke arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkese uyması gerektiğinin altını çizdi.

