Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa lideri Macron, Yeni Kaledonya reformunu erteledi

        Fransa lideri Macron, Yeni Kaledonya reformunu erteledi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasalarında yapılması planlanan reformu birkaç hafta ertelemeye karar verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa, Yeni Kaledonya reformunu erteledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa lideri Macron, iç karışıklıkların sürdüğü Yeni Kaledonya eyaletine giderek açıklamalarda bulundu. Paris tarafından planlanan seçim reformunun 'demokratik meşruiyeti' olduğunu belirten Macron, "Reform planını birkaç hafta erteliyorum. Tüm taraflara barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

        Barikatlar kaldırılır kaldırılmaz OHAL'in de kalkacağını belirten Macron, "Siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması için önümüzdeki aylarda karar alacağım ancak reform paketi oy kullanma, vatandaşlık ve güç paylaşımı konularını da içermeli" dedi.

        Adanın siyasi geleceğinin vatandaşların referandumuna bağlı olması gerektiğini belirten Macron, "Bağımsızlığa ilişkin son referandumun sonuçlarının sorgulanmasına izin vermeyeceğim" diye konuştu.

        REKLAM

        2020 ve 2018 yıllarında Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapıldı. 2018 yılındaki oylamada ada halkının yüzde 56'sı bağımsızlığı reddederken, 2020 yılında ret oranı yüzde 53 oldu.

        ANLAŞMA VE TEPKİLER

        Tartışmalı seçim reformu, 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan binlerce Fransız'ın oy kullanmasına olanak tanıyacak. Fransa, adada demokrasiyi geliştirmek için bunun gerekli olduğunu söylüyor.

        Ancak adanın en büyük topluluğunu oluşturan yerli Kanakların liderleri, Kanakların adadaki siyasi ağırlığının azalacağı ve gelecekte yapılacak herhangi bir bağımsızlık referandumunun geçmesini zorlaştıracağı endişesiyle reformun iptal edilmesini istiyor.

        Noumea Anlaşması nedeniyle Yeni Kaledonya'nın seçmen listeleri 1998'den bu yana güncellenmiyor. Bu da son 25 yılda Fransa anakarasından veya başka yerlerden adaya yerleşenlerin bölgesel seçimlere katılmasına hak tanımıyor.

        Bu da oy verebilecek nüfusun yüzde 20'sinin sandığa gidememesi anlamına geliyor. Hükümet bu mahrumiyeti "saçma" olarak nitelendiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Hazinelerle dolu gemi enkazı için keşif gezisi
        Hazinelerle dolu gemi enkazı için keşif gezisi
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ayıp II
        Ayıp II