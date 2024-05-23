Fransa lideri Macron, Yeni Kaledonya reformunu erteledi

Fransa lideri Macron, iç karışıklıkların sürdüğü Yeni Kaledonya eyaletine giderek açıklamalarda bulundu. Paris tarafından planlanan seçim reformunun 'demokratik meşruiyeti' olduğunu belirten Macron, "Reform planını birkaç hafta erteliyorum. Tüm taraflara barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Barikatlar kaldırılır kaldırılmaz OHAL'in de kalkacağını belirten Macron, "Siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması için önümüzdeki aylarda karar alacağım ancak reform paketi oy kullanma, vatandaşlık ve güç paylaşımı konularını da içermeli" dedi.

Adanın siyasi geleceğinin vatandaşların referandumuna bağlı olması gerektiğini belirten Macron, "Bağımsızlığa ilişkin son referandumun sonuçlarının sorgulanmasına izin vermeyeceğim" diye konuştu.

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2020 ve 2018 yıllarında Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapıldı. 2018 yılındaki oylamada ada halkının yüzde 56'sı bağımsızlığı reddederken, 2020 yılında ret oranı yüzde 53 oldu.