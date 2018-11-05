Fransa, Haldun Dormen'e şövalyelik unvanı vererek 'Chevalier De L’Ordre Des Arts Et Des Letters' nişanı takmaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından takdim edilecek nişanın verilme nedeniyse Molière olarak bilinen Fransız yazar Jean-Baptiste Poquelin'in ünlü oyunu 'Kibarlık Budalası'nın Türkiye'de Fransa'dan daha fazla sahnelenmesi.

Haldun Dormen, 'Kibarlık Budalası'nı gerek kendisinin sahibi olduğu Dormen Tiyatrosu'nda gerekse diğer tiyatrolarda bugüne kadar 500 kez sahneledi. Dormen'in bu sezon sahneleyeceği 4 oyun arasında 'Kibarlık Budalası' da bulunuyor.

'Kibarlık Budalası'nın Türkiye'de Fransa'dan daha çok temsil edilmesi Fransa Kültür Bakanlığı'nın dikkati çekince oyunu sahneleyen ve 'Mösyö Jourden' karakterini canlandıran Haldun Dormen'e sanatın ve edebiyatın yükselişine katkıda bulunması nedeniyle şövalyelik unvanı verip 'Chevalier De L’Ordre Des Arts Et Des Letters' nişanının takılmasına karar verildi.

Kibarlık Budalası:



1622–1673 yılları arasında yaşamış olan Molière tarafından yazılan 'Kibarlık Budalası' (Le Bourgeois Gentilhomme) ilk kez 14 Ekim 1670'de Fransa Kralı 14. Louis'in de seyirciler arasında olduğu Chambord Şatosu'nda sahnelendi. 5 perdelik oyunun hikâyesi 17'inci yüzyılda Fransa'da geçmektedir. Komedi türündeki 'Kibarlık Budalası', Paris başta olmak üzere Fransa'nın değişen çehresini ve gücün eleştirisini yorumlarken hem sosyal alanda asilzadeliğe yükselmeye çalışan yüksek orta sınıfı hem de kendini beğenmiş asil sınıfını hiciv etmektedir.

Müteferrika Süleyman Ağa

'OYUNDA TÜRKLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DE BULUNUYOR



'Kibarlık Budalası', ilk yazılıp, oynandığı sırada Fransa'da Osmanlı Devleti ile ilgili her şey Fransızların ilgi alanında bulunuyordu. Bu nedenle oyunda Türker ile ilgili de bölümler bulunuyor. O dönemde Fransızların Osmanlı Devleti'ne olan ilgisinin kaynağı ise 1669'da Paris'e elçi olarak gönderilen Müteferrika Süleyman Ağa oldu.

'OSMANLI PADİŞAHLARININ SARAYI SİZİN SARAYINIZDAN DAHA GÜZEL'



Müteferrika Süleyman Ağa, huzuruna çıktığında Fransa Kralı 14'üncü Louis'e Osmanlı padişahlarının sarayının kendi sarayından kat kat daha güzel olduğunu söylemesi Fransızlar arasında bir skandal yaratmıştı.

Ajda Pekkan ile Elif Şafak'a da verilmişti...



1957'den bu yana verilen 'Chevalier De L'Ordre Des Arts Et Des Letters' nişanı sanatın ve edebiyatın yükselişine katkıda bulundukları için 2012'de Elif Şafak'a, 2013'te ise Ajda Pekkan'a da takılmıştı.

Elif Şafak ile Ajda Pekkan'a 'Chevalier De L'Ordre Des Arts Et Des Letters' nişanı Fransa Kültür Bakanlığı adına Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili tarafından takılmıştı.

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