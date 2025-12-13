Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa, Ukrayna'nın Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturmayı düşünmediğini belirtti | Dış Haberler

        Fransa, Ukrayna'nın Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturmayı düşünmediğini belirtti

        Fransa yönetimi, Ukrayna'nın, Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturmayı düşünmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa: Ukrayna Donbas'ta silahsızlandırılmış bölge istemiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için toprakları konusunda anlaşma yaptığı yönündeki iddialar yalanlandı.

        Açıklamada, Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturulması iddiasına ilişkin "Ukraynalılar, topraklarla ilgili bir anlaşma yapmadı, bugün topraklarla ilgili bir anlaşma düşünmüyor ve silahsızlandırılmış bir bölge düşünmüyor." ifadesi kullanıldı.

        Fransa, İngiltere, Almanya ve Ukrayna liderlerinin bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki toplantısında, güvenlik garantileri konusunun ele alındığı aktarılan açıklamada, "Toprak meselelerine ilişkin herhangi bir düzenleme düşünülmeden önce, Amerikan ve Avrupalı güvenlik garantileri konusunda tam bir netliğin oluşması gerekiyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

        Açıklamada, barış müzakereleri için Ukraynalıları, Avrupalıları ve ABD'yi bir arada tutan sağlam bir temelin oluşturulması gerektiği kaydedilerek, "Bu, sonuç olarak hep birlikte uluslararası hukuka ve Ukrayna'nın egemenlik çıkarlarına uygun, sağlam ve kalıcı bir barış teklifi sunmamızı sağlamalı." ifadesine yer verildi.

        Fransız gazetesi Le Monde, bu hafta yayımladığı haberde, Kiev hükümetinin, "Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölgenin kurulmasını kabullendiğini" iddia etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?