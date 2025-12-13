Fransa, Ukrayna'nın Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturmayı düşünmediğini belirtti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için toprakları konusunda anlaşma yaptığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Açıklamada, Donbas'ta "silahsızlandırılmış bir bölge" oluşturulması iddiasına ilişkin "Ukraynalılar, topraklarla ilgili bir anlaşma yapmadı, bugün topraklarla ilgili bir anlaşma düşünmüyor ve silahsızlandırılmış bir bölge düşünmüyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa, İngiltere, Almanya ve Ukrayna liderlerinin bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki toplantısında, güvenlik garantileri konusunun ele alındığı aktarılan açıklamada, "Toprak meselelerine ilişkin herhangi bir düzenleme düşünülmeden önce, Amerikan ve Avrupalı güvenlik garantileri konusunda tam bir netliğin oluşması gerekiyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

Açıklamada, barış müzakereleri için Ukraynalıları, Avrupalıları ve ABD'yi bir arada tutan sağlam bir temelin oluşturulması gerektiği kaydedilerek, "Bu, sonuç olarak hep birlikte uluslararası hukuka ve Ukrayna'nın egemenlik çıkarlarına uygun, sağlam ve kalıcı bir barış teklifi sunmamızı sağlamalı." ifadesine yer verildi.

Fransız gazetesi Le Monde, bu hafta yayımladığı haberde, Kiev hükümetinin, "Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölgenin kurulmasını kabullendiğini" iddia etmişti.