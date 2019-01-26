Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Fransa ve İspanya'nın ardından bir açıklama da Almanya'dan geldi. Almanya, sekiz gün içinde Venezuela'da seçime gidilmezse muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını duyurdu.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek, ABD Büyükelçiliği'nin açık tutulacağını duyurmuş, ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Bugün Venezuela'daki ABD'li bazı diplomatların ve ailelerinin ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.