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Fransa’dan Belçika’nın F-35 kararına kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Belçikalı hükümetin Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı satın alma kararını kınıyorum" dedi.

27.10.2018 - 12:19 | Güncelleme: İHA

Belçika hükümetinin, Hava Kuvvetlerinde bulunan F-16 savaş uçaklarını tüm baskılara rağmen F-35'lerle değiştirme kararı almasına ilk tepki Fransa’dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Belçikalı hükümetin Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı satın alma kararını kınıyorum ve Belçika’nın bu kararı, Avrupa çıkarlarına stratejik olarak ters düşmektedir" dedi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Slovakya’ya yaptığı ziyaret esnasında Belçika’nın Amerikan yapımı F-35’leri alınması yönündeki tercihi hakkında sorulan soruları yanıtladı. Macron, "Avrupa olarak bizler Avrupa’nın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde bulunarak ona göre hareket etmeliyiz. Fakat Belçika hükümetinin Avrupa yapımı Eurofıghter Typhoon avcı uçakları yerine Amerikan yapımı F-35’leri tercih etmesi yanlış bir karar olduğunu belirtmekte fayda var" dedi.

Macron, "Fransa ve Almanya zaten yeni bir Avrupa savaş uçakları kuşağı inşa etmeyi hedefledik. Avrupa gerçekten sadece egemen ve kendini savunabilir olmayı istiyorsa güçlü olması gerekiyor. Geçmişten gelen alışkanlıkları devralıyoruz ve böylece Amerika’ya bağlı kalmaya mahkum oluyoruz. Bunu artık son vermenin zamanı geldiğinin farkında olmalıyız. Belçika hükümetinin F-35’leri satın alması gerçekten çok üzücü bir karardır" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Floransa Parly ise "Belçika ordusunun Fransa’dan 442 zırhlı araç satın almasından dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi. Parly, "Belçika’nın Fransa’dan 442 zırhlı araç almasının değeri 1,6 milyar euro değerinde olmakta. Belçika’nın, Fransa’dan 442 zırhlı araç satın alması ile ortak askeri eğitim ve lojistik alanlarda birlikte çalışabileceğimiz anlamını da gelmektedir. Belçika’nın 442 zırhlı araç satın alma anlaşması Belçika ve Fransa için mükemmel bir haberdir" şeklinde konuştu.
Belçika’daki muhalefet partileri de Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon avcı uçakları yerine Amerikan yapımı F-35’lerin seçilmesine tepki gösterdi. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Italya da aliyor hem de kurucu ortak. !!
  • Misafir 10 dakika önce
    siz araplara silah satarken de dünya sizi kınıyor.
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