Fransız aşırı sağcı politikacı Le Pen seçimlere katılamayabilir

Politico’nun haberine göre, bazı Fransız hukukçular Anayasa Mahkemesinin yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını duyuran Le Pen’in davasında savcılar, Paris Ceza Mahkemesi'nde yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine, aşırı sağcı lider hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istiyor.

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Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde aşırı sağcı Le Pen, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışamayacak.

Öte yandan bazı hukukçular ise Fransa’da masumiyet karinesinin esas olduğunu, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen’in davasına uygulanamayacağını savunuyor.