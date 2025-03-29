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        Haberler Dünya Fransız aşırı sağcı politikacı Le Pen seçimlere katılamayabilir | Dış Haberler

        Fransız aşırı sağcı politikacı Le Pen seçimlere katılamayabilir

        Fransa'da aşırı sağcı politikaları desteklemesiyle ön plana çıkan Marine Le Pen'le ilgili hukukçular, önemli bir iddia bulundu. Hukukçulara göre, Le Pen temyiz yollarını tüketmese de cezaya çarptırılabilir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:47 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:47
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        Le Pen seçimlere katılamayabilir
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        Politico’nun haberine göre, bazı Fransız hukukçular Anayasa Mahkemesinin yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.

        Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını duyuran Le Pen’in davasında savcılar, Paris Ceza Mahkemesi'nde yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine, aşırı sağcı lider hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istiyor.

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        Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde aşırı sağcı Le Pen, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışamayacak.

        Öte yandan bazı hukukçular ise Fransa’da masumiyet karinesinin esas olduğunu, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen’in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

        Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024 yılında kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte’un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou’nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.

        Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen ile ilgili kararını 31 Mart'ta açıklayacak.

        Olay

        Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

        Fransa'da Marine Le Pen’in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe (FN) Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

        Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

        2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismi alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

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