        Haberler Dünya Fransız Meclisi 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti: Sadece bir kabul oyu çıktı | Dış Haberler

        Fransız Meclisi 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti: Sadece bir kabul oyu çıktı

        Fransa'da Ulusal Meclis, 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti. Oylamada teklifi kabul eden sadece bir oy çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:02
        Fransız Meclisi, bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti
        Parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Mecliste 24 Ekim'den bu yana 2026 bütçe teklifinin gelirlerine denk gelen ilk kısmı görüşüldü.

        Mecliste 120 saati aşkın müzakere ve 3 bine yakın değişiklik talebinin ardından yapılan oylamada bütçenin ilk kısmı, 1 "evet" oyuna karşı 404 "hayır" oyuyla reddedildi.

        Oylama sırasında 84 çekimser oy kullanıldı.

        Sol ve aşırı sağcı partilerin karşı çıktığı teklife hükümet kanadından bazı vekiller çekimser, bazıları ise "hayır" oyu kullandı.

        Öte yandan Fransız Milletvekili Harold Huwart, oylama sırasında 2026 bütçesinden yana oy kullanan tek vekil oldu.

        2026 bütçesinin gelirlere ilişkin kısmı, gelecek haftadan itibaren Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülecek.

        Senatörler, hükümetin bütçe teklifi metninin asli hali üzerinden müzakereleri yürütecek.

