Fransız Meclisi 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti: Sadece bir kabul oyu çıktı Fransa'da Ulusal Meclis, 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetti. Oylamada teklifi kabul eden sadece bir oy çıktı.

Giriş: 22.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:02

