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Fransızlardan Benzia'ya büyük övgü!.

04.09.2018 - 10:51 | Güncelleme:

Fransa'da yayın yapan CNEWS muhabiri, Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia hakkında değerlendirmelerde bulundu

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    Giuliano'nun takımdan gönderilmesi sonrası sarı lacivertli ekibin son transferi olarak dikkat çeken Yassine Benzia'yı Fransız haber sitesi CNEWS muhabiri Said El Abadi değerlendirdi.

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    El Abadi, Benzia'nın Fenerbahçe'ye transferinin sürpriz olduğunu ifade ederken, 23 yaşından sonra kariyerine belki de yeniden başlayacağını belirtti.

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    "Lyon döneminde Karim Benzema sonrasında takımın yıldızı olması bekleniyordu fakat o patlamayı yapamadı" diyen El Abadi, Benzia'nın Türkiye'deki kariyeri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

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    "Süper Lig'de gerçek potansiyelini göstereceğine inanıyorum. Tekniği yüksek bir oyuncu ve ayaklarını çok iyi kullanıyor.

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    Sahaya kalbini koyar, öyle oynar. Tam bir takım oyuncusu ki Fenerbahçe'nin şu an en çok ihtiyaç duyduğu oyuncu tipi bu."

  • 6 Fransızlardan Benzia'ya büyük övgü! Fenerbahçe haberleri
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    CNEWS muhabiri Said El Abadi, Fenerbahçe'nin Benzia için büyük bir fırsat olduğunu da dile getirirken şunları söyledi:

  • 7 Fransızlardan Benzia'ya büyük övgü! Fenerbahçe haberleri
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    "Potansiyelini gösterebilmesi için büyük bir kapı açıldı onun için. Aslında kariyeri için yeni bir yol çıktı karşısına.

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    Fenerbahçe gibi atmosferi yoğun ve hareketli bir kulüpte iyi karakteriyle, cana yakınlığıyla ve sorun çözebilen kişiliğiyle fark yaratacaktır."

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Umudumuz sizlersiniz. Bu takım oturduğunda lige ambargo koyacağız.
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