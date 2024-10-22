Fenerbah&ccedil;e nin Brezilyalı yıldızı Fred, UEFA TV ye a&ccedil;ıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, teknik direkt&ouml;r&uuml; Jose Mourinho dan &ouml;vg&uuml;yle bahsetti ve Portekizli hocanın Manchester United a transferindeki etkisini a&ccedil;ıkladı. MOURINHO YA MİNNETTARIM Jose Mourinho nun kalitesini konuşmaya gerek yok, herkes neler kazandığını biliyor. &Ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir teknik direkt&ouml;r ve ona minnettarım. BUNA HAYIR DİYEMEZDİM Mourinho, beni Manchester United a transfer eden isimlerden biriydi. Shakhtar Donetsk te oynarken beni aradı ve Manchester United a transfer olmamı istediğini s&ouml;yledi. Mourinho dan gelen telefondan sonra buna hayır diyemezdim. Şimdi Fenerbah&ccedil;e deydim ve o da burada, yani tekrar birlikteyiz. HARİKA VE SAYGIDEĞER BİR İNSAN Mourinho ile &ccedil;alışmaktan mutluyum. Harika ve saygıdeğer bir insan. Takıma ve oyunculara &ccedil;ok şey katan bir teknik direkt&ouml;r. MOURINHO, BUNUN İ&Ccedil;İN GELDİ Bir&ccedil;ok kupa kazanmak istiyoruz ve Mourinho da bunun i&ccedil;in geldi. Burada birlikte iyi bir iş &ccedil;ıkaracağımıza eminim.