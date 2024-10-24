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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Şampiyon olmak zorundayız - Futbol Haberleri

        Fred: Şampiyon olmak zorundayız

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Manchester United maçının öncesinde yaptığı açıklamada Süper Lig için, "Şampiyon olmak zorundayız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 18:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:46
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        "Şampiyon olmak zorundayız"
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, maçın öncesinde İngiliz basını Daily Mail'e konuştu.

        "FERNANDES'E "SİZİ MAHVEDECEĞİZ" DİYE MESAJ ATTIM"

        Manchester United maçını değerlendiren Fred, "Kuralar çekildiğinde Bruno Fernandes'e 'Sizi mahvedeceğiz' diye mesaj attım. O da bana 'Hayır, biz sizi mahvedeceğiz' dedi ama arkadaşım Bruno kırmızı kart gördü ve bize karşı oynayamayacak." sözlerini sarf etti.

        "BİZE KARŞI İYİ OYNAYAMAZLAR"

        Eski takımını halen takip ettiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Manchester United en iyi zamanında değil ama onları hala destekliyorum, iyi oynamadıklarında üzülüyorum. Ancak bize karşı durum farklı, bize karşı iyi oynayamazlar." ifadelerini kullandı.

        "ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

        Son olarak geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybetmelerini değerlendiren Fred, "Geçen sezon 99 puan topladık ama şampiyon olamadık, tabii ki üzgünüz. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmak zorundayız." dedi.

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