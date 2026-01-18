Freddie Mercury'nin yıllarca gizlediği kızının ölmeden önce son isteği açıklandı

Freddie Mercury'nin yıllarca gizlediği ve geçen yıl eylül ayında çıkan bir kitapla varlığı kamuoyuna duyurulan kızı Bibi'nin ölümünün ardından, günlüklerinden alıntılar yayınlanacak.

Perşembe günü, Bibi'nin nadir görülen bir omurilik kanseri teşhisi konulduktan sonra 48 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Bibi'nin eşi Thomas yaptığı açıklamada; "Nadir görülen bir omurilik kanseri olan kordoma ile uzun bir mücadeleden sonra huzur içinde öldü. Geride 9 ve 7 yaşında iki oğul bıraktı" demişti.

Bibi'nin ölümü, yazar Lesley-Ann Jones tarafından yazılan 'Love, Freddie' adlı kitapta Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin gizli kızı olarak tanımlanmasından sadece dört ay sonra gerçekleşti. Bibi daha önce kamuoyunda sadece 'B' olarak biliniyordu.

BABASINDAN KALANLARI YAYINLAYACAKTI

Eşi, Bibi'nin son isteklerinin ayrıntılarını açıkladı. Daily Mail'e konuşan Thomas, "Son birkaç ay içinde, Lesley Ann Jones'a 'Love, Freddie' adlı kitapta anlattığı şeyleri destekleyen, babasının not defterlerinden fotoğrafları ve alıntıları bir araya getirmeye karar vermişti" dedi.

“Hedefi, bunları 2027 sonbaharında yayınlamaktı. Onun isteklerine saygı duyacağım" diyen Thomas; "2026 yılının, babasının 80'inci doğum günü ve ölümünün 35'inci yıl dönümünün istismar edilmesiyle geçecek büyük bir sirkten başka bir şey olmayacağını söyledi. Hayatının son aylarını kitabı hazırlamaya ve şimdi çocuklarının mirası olan şeyi hazırlamaya adadı" ifadesini kullandı.