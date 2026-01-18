Habertürk
        Freddie Mercury'nin yıllarca gizlediği kızının ölmeden önce son isteği açıklandı

        Freddie Mercury'nin yıllarca gizlediği kızının ölmeden önce son isteği açıklandı

        Freddie Mercury'nin 1976'da yaşadığı bir ilişkiden dünyaya gelen ve efsanevi rock yıldızının yıllarca gizlediği kızı Bibi, geçen hafta hayatını kaybetti. Eşi, Bibi'nin son isteğini açıkladı

        Giriş: 18.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:41
        Kızının ölmeden son isteği açıklandı
        Freddie Mercury'nin yıllarca gizlediği ve geçen yıl eylül ayında çıkan bir kitapla varlığı kamuoyuna duyurulan kızı Bibi'nin ölümünün ardından, günlüklerinden alıntılar yayınlanacak.

        Perşembe günü, Bibi'nin nadir görülen bir omurilik kanseri teşhisi konulduktan sonra 48 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Bibi'nin eşi Thomas yaptığı açıklamada; "Nadir görülen bir omurilik kanseri olan kordoma ile uzun bir mücadeleden sonra huzur içinde öldü. Geride 9 ve 7 yaşında iki oğul bıraktı" demişti.

        Bibi'nin ölümü, yazar Lesley-Ann Jones tarafından yazılan 'Love, Freddie' adlı kitapta Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin gizli kızı olarak tanımlanmasından sadece dört ay sonra gerçekleşti. Bibi daha önce kamuoyunda sadece 'B' olarak biliniyordu.

        BABASINDAN KALANLARI YAYINLAYACAKTI

        Eşi, Bibi'nin son isteklerinin ayrıntılarını açıkladı. Daily Mail'e konuşan Thomas, "Son birkaç ay içinde, Lesley Ann Jones'a 'Love, Freddie' adlı kitapta anlattığı şeyleri destekleyen, babasının not defterlerinden fotoğrafları ve alıntıları bir araya getirmeye karar vermişti" dedi.

        “Hedefi, bunları 2027 sonbaharında yayınlamaktı. Onun isteklerine saygı duyacağım" diyen Thomas; "2026 yılının, babasının 80'inci doğum günü ve ölümünün 35'inci yıl dönümünün istismar edilmesiyle geçecek büyük bir sirkten başka bir şey olmayacağını söyledi. Hayatının son aylarını kitabı hazırlamaya ve şimdi çocuklarının mirası olan şeyi hazırlamaya adadı" ifadesini kullandı.

        Thomas, ayrıca; “Bu kitap, bir tür fotoğraf albümü olacak. Eşim, bu fotoğraf albümünün satışından elde edilecek tüm gelirin çocuk onkoloji ünitelerinin yararına olmasını istedi" dedi.

        1991'deki ölümünden 34 yıl sonra, Freddie Mercury'nin 1976'da bir arkadaşının karısıyla kısa süreli bir ilişkisinden bir çocuğu olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Mayıs 2025'te Bibi, Mercury'nin babalığını doğrulamak için DNA testi yaptırdığını açıkladı. Eylül 2025'te çıkan 'Love, Freddie' kitabı, Mercury'nin ölümünden önce Bibi'ye verdiği 17 ciltlik günlüklerden yola çıkılarak yazıldı.

        Vali Gül'den Atlas'ın ailesine ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Acılı aileye taziye dileklerini ileten Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir eşlik etti.

        #Freddie Mercury
        #Queen
        #freddie mercurynin kızı
        #freddie mercurynin çocuğu
        #vasiyet
