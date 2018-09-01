Fredrikstad - Honefoss sahaya çıkıyor

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Fredrikstad ile Honefoss, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 35 puanlı Fredrikstad 2. sırada bulunuyor, Honefoss 10 puana sahip ve 14. sırada. Fredrikstad son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Honefoss, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 713 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fredrikstad kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Honefoss sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fredrikstad önceki hafta Follo mücadelesinde 2-3 kazandı.

Honefoss ise Sandnes maçında 1-0 yenildi.

Fredrikstad, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 3 gol yedi.

Honefoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Honefoss, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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