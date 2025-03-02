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        Haberler Gündem Güncel Fren yerine gaza bastı, markete daldı | Son dakika haberleri

        Fren yerine gaza bastı, markete daldı

        Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücünün kendisine korna çalınması sebebiyle panik yaparak fren yerine gaza bastığı iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:22
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        Fren yerine gaza bastı, markete daldı
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        Küçükçekmece'de kaza saat 17.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine ilerleyen 34 TM 7846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine markete girdi. Yaşanan kaza marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın, yoğun trafikte korna çalınması üzerine panikleyen sürücünün fren yerine gaza basması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Kazada yaralanan kimse olmadı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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