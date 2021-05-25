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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Freni boşaldı, faciadan dönüldü
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Sarıyer’de park halindeki aracın freni boşaldı, faciadan dönüldü

İstanbul Sarıyer'de park halindeyken freni boşalan otomobil bir evin bahçesine daldı. Yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü

SON DAKİKA: Freni boşaldı, faciadan dönüldü
İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde park halindeyken yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durdu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak’ta yaşandı. 34 SP 2065 plakalı otomobil park halindeyken freninin boşalması sonucu kayarak iki araca çarptı ve bir evin bahçesine daldı. Yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Evde bulunan vatandaşlar korku ve panikle kendilerini dışarı attı. Evin bahçesine kayan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

'BU DİREKLE DURMASAYDI BÜYÜK BİR FACİA OLACAKTI'

Otomobilin bahçesine daldığı ev sakinlerinden Pelin Su Baltacı, “Biz evdeydik ve aracın freni boşaldı ve gördüğünüz gibi şu demire çarptı. Eğer çarpmasaydı buradaki evlere çarpacaktı ve burada 3 tane çocuk yaşıyor. İkisi 3 yaşında ve birisi 7 yaşında olmak üzere. Ve sürekli bu bölgede oynuyorlar. Eğer araba bu direkle durmasaydı ve daha hızlı çarpsaydı gerçekten büyük bir facia olacaktı, facianın eşiğinden dönüldü” diye konuştu.

Evde ders çalışırken bir anda sesler duyduğunu söyleyen ev sakini Tahsin Baltacı, “Ben odada ders çalışıyordum. Böyle incecik bir ses duydum böyle bir araba kayma sesi gibi. Daha sonra saniyeler ardından güm diye bir ses çıktı. Ben ilk önce ne olduğunu anlamadım. Odanın perdesi kapalıydı, salonun camından baktım. Salonun penceresinden bir baktım araba çarpmış, ben de anlamadım” diye konuştu.

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