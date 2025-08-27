Friedrich Merz: Rusya en büyük tehdit

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Almanya Başbakanı, Rusya'nın Avrupa'nın barışı için en büyük tehdit olduğunu belirtti.

Merz ayrıca, Rusya'nın kendilerine yönelik; sabotaj, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi hibrit saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Merz, Rusya tehdidini işaret ederek kararlı bir şekilde hareket ettiklerini, koordinasyonu artırdıklarını ve toplumu daha dirençli hâle getirdiklerini söyledi.

Russland ist die größte Bedrohung für Frieden in Europa. Es führt hybride Attacken gegen uns – durch Sabotage, Cyberangriffe, Desinformation. Deswegen handeln wir entschlossen: Wir härten die Infrastruktur, verdichten unsere Abstimmung und machen die Gesellschaft resilienter. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 27, 2025

Ordunun güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Merz, Alman ordu (Bundeswehr) personelini daha güçlü ve gençler için daha çekici hâle getirmek istediklerini dile getirdi.

Almanya'nın Avrupa'daki en büyük konvansiyonel ordulardan birini kurmak istediği ifade ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın savunmayla ilgili yeni politikalarına dikkat çekmiş ve "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle birlikte savunma alanındaki harcamalarını artırmayı planlarken, ABD basını, Almanya'nın tank ve zırhlı araç tedariki için 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlandığını bildirmişti.