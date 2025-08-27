Habertürk
        Haberler Dünya Friedrich Merz: Rusya en büyük tehdit | Dış Haberler

        Friedrich Merz: Rusya en büyük tehdit

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Avrupa'da barış için en büyük tehdit olduğunu ifade ederken, kendilerine yönelik hibrit saldırılar düzenlediğini bildirdi.

        Giriş: 27.08.2025 - 17:27 Güncelleme: 27.08.2025 - 17:31
        "Rusya en büyük tehdit"
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Almanya Başbakanı, Rusya'nın Avrupa'nın barışı için en büyük tehdit olduğunu belirtti.

        Merz ayrıca, Rusya'nın kendilerine yönelik; sabotaj, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi hibrit saldırılar düzenlediğini ifade etti.

        Merz, Rusya tehdidini işaret ederek kararlı bir şekilde hareket ettiklerini, koordinasyonu artırdıklarını ve toplumu daha dirençli hâle getirdiklerini söyledi.

        Ordunun güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Merz, Alman ordu (Bundeswehr) personelini daha güçlü ve gençler için daha çekici hâle getirmek istediklerini dile getirdi.

        Almanya'nın Avrupa'daki en büyük konvansiyonel ordulardan birini kurmak istediği ifade ediliyor.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın savunmayla ilgili yeni politikalarına dikkat çekmiş ve "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor." ifadesini kullanmıştı.

        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        Avrupa ülkeleri, Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle birlikte savunma alanındaki harcamalarını artırmayı planlarken, ABD basını, Almanya'nın tank ve zırhlı araç tedariki için 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlandığını bildirmişti.

        Bloomberg'in konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alman ordusuna (Bundeswehr) 2500 zırhlı araç tedarikinin yanı sıra bin adet de tank tedarik edilmesi düşünülüyor.

        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        *Fotoğraf: EPA, RONALD WITTEK, temsilidir

